Окончателният годишен план на бюджета на Община Козлодуй за 2024 г. е близо 55,5 млн.лв., показва отчетът, приет от Общинския съвет

Окончателният годишен план на бюджета на Община Козлодуй за 2024 г. е близо 55,5 млн.лв. Информацията в отчета за финансовата рамка бе представена на днешното заседание на Общинския съвет и бе подкрепена от 10 общински съветници, четирима бяха против, а двама не гласуваха. Според отчета капиталовите разходи за периода са 10 883 055 лв.

По отношение на собствените приходи най-високо е изпълнението на плана за общинските такси. При начален план 4 159 000 лв. общото изпълнение е 3 870 613 лв., което представлява 93,07% от планираните средства. Тук с най-голям относителен дял е таксата за битови отпадъци - 91,61 % от общия обем на събраните общински такси. Усвоените средства в делегирани от държавата дейности към 31.12.2024 г. са 36 179 440 лв. От тях най-големи са сумите във функциите “Образование” - 18 987 854 лв., „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” - 9 172 019 лв., „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело”- 2 928 833 лв. Изпълнението на държавните дейности представлява 70,16 % от общо отчетените средства по бюджета на Община Козлодуй.

Община Козлодуй е изтеглила дълг от 4 166 848 лв., от които през миналата година е усвоила 3 648 398 лв.

По време на заседанието бе разгледана и информацията от кмета Маринела Николова за текущото изпълнение на бюджета за тази година през първите шест месеца. Според изнесените данни общият размер на отчетените средства от взаимоотношенията с Централния бюджет в държавни дейности е 16 078 493 лв., а в местните - 179 865 лв. Към края на юни от имуществени данъци са събрани 4 400 615 лв., от патентен данък - 14 652 лв., от общински такси са постъпили приходи в размер на 3 926 781 лв., като почти цялата сума е от такса битови отпадъци.