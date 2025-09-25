Техника за почистване и поддръжка на стойност около 400 000 лв. ще бъде закупена от Община Радомир, гласуваха общинските съветници на заседанието днес. Средствата са натрупани от отчисленията в общинския бюджет за обезвреждане на регионални отпадъци при регионално или общинско депо за неопасни отпадъци и на депа за неопасни или инертни отпадъци.

Във връзка с въвеждането на единната европейска валута в България и автоматичното превалутиране на суми от левове в евро, бяха приети няколко наредби, чиито изменения и допълнения са подзаконови нормативни актове, необходими за изпълнението им. Посочено е, че измененията и допълненията в тези актове влизат в сила от датата на въвеждане на еврото в страната. Това са наредби за изменение и допълнение на Приложение №3 към Наредбата за общинските жилища на територията на община Радомир, както и на наредбите за управление на отпадъците и за рекламната дейност на територията на общината. В това число влизат още наредби за изменение и допълнение на Наредбата за устройството, управлението и поддържането на гробищните паркове и обредни зали на територията на община Радомир, както и на Наредбата за общинската собственост на територията на общината и др.

Приета бе и информацията за текущото изпълнение на бюджета, на сметките за средства на Европейския съюз и чужди средства на Община Радомир за първото шестмесечие на тази година.

Общинските съветници в Радомир разгледаха докладна относно трансформирането на част от целевата субсидия за капиталови разходи на Общината за 2025 г. в целеви трансфер за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. Одобрените средства за 2025 г. по линия на целевата субсидия за капиталови разходи за Община Радомир са в размер на 2 223 500 лв. С решение на Общинския съвет е приет разчетът за финансиране на капиталовите разходи на администрацията за тази година. В него са заделени средства за резерв в размер на 615 086 лв. за трансформация на целевата субсидия в дейността за ремонт и поддържане на уличната мрежа. В докладната се посочва още, че след направен оглед на състоянието на уличната инфраструктура са определени обектите, нуждаещи се от неотложни ремонти.

На днешното заседание беше гласувана докладна, която не беше включена в предварително публикувания дневен ред, а беше добавена допълнително за разглеждане. Документът касае поставянето на паметна плоча на фасадата на Народно читалище „Климент Охридски 1915“ в с. Долни Раковец. Инициативен комитет от местни жители има намерение да отбележи заслугите на дългогодишния кмет Аспарух Начев. Той е изпълнявал длъжността кмет на селото от 1965 г. до 1990 г. Поставянето на паметната плоча ще бъде осъществено от инициативния комитет.