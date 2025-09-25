След дебати бяха приети Правила за условията, реда и начина за финансово подпомагане на футболните клубове на територията на община Търговище

След продължителни дебати общинските съветници приеха Правила за условията, реда и начина за финансово подпомагане на футболните клубове на територията на община Търговище. Докладната бе най-обсъжданата на днешното заседание на Общинския съвет в града.

С проекта на Правила за условията, реда и начина за финансово подпомагане на футболните клубове на територията на община Търговище ще се определи начинът за кандидатстване, разпределение, изплащане и отчет на финансовите средства, предвидени в бюджета на Общината за развитието на футбола. Финансовото подпомагане е за клубовете, които участват в първенства, организирани от Българския футболен съюз (БФС), както следва: III ниво - Трета лига - Североизточна аматьорска група - мъже; регионално първенство - „А“ областна група - област Търговище (АОГ) - мъже; първенства за възрастови формации на Детско - юношеска школа (ДЮШ).

Футболът има ключово значение за разширяване на достъпа до спорт за децата и младежите и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие, се казва в докладната с вносител председателят на ОбС Тахир Тахиров.

Изказвания по темата имаше от представителите на всички групи, представени в ОбС. Чуха се разнопосочни мнения, при които изказващите се бяха водени от идеята за бъдеще на футбола в града. Общинският съветник Ивайло Първанов изрази мнение, че е възможно с новите правила да се усложни ситуацията във футболните среди. „Кой ще поеме политическата отговорност? Обричаме Търговище да няма футбол“, каза той. Изразени бяха притеснения, че една част от средствата за детския футбол биха отишли в мъжкия.

Отбелязано бе, че към днешна дата в областния град функционират два тима. Единодушно бе мнението, че изходът от сложната ситуация и от междуличностните конфликти във футболните среди е обединение.

Докладната бе приета с 18 гласа „за“, един „против“ и седем „въздържал се“. В залата в момента на гласуването присъстваха 26 общински съветници.