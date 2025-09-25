Общинският съвет в Самоков реши да допълни позиции в Списъка за капиталови разходи за 2025 година

На днешното си редовно заседание Общинският съвет в Самоков реши да утвърди промени в бюджета на общината за тази година. Съветниците приеха да добавят позиции в Списъка с капиталови разходи. Заседанието на Общинския съвет започна с мнозинство. Дневният ред бе приет без „против“ и „въздържал се“.

Ще бъде отпусната сумата от 18 791 лева за изграждането на пристройка и две класни стаи в Основно училище „Митрополит Авксентий Велешки“. Средства в размер на 21 421 лева ще бъдат осигурени за технически проект за реставрация, консервация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Средно училище „Св. св. Кирил и Методий“.

За детска градина „Звънче“ ще бъдат отпуснати над 4000 лева за оборудване.

Общинските съветници решиха да бъдат отпуснати също 16 380 лева за пет броя климатика, които ще бъдат предоставени на детска градина „Пролет“.

Общо 79 климатика ще бъдат закупени за екипите на социална услуга „Асистентска подкрепа“. Три климатика ще бъдат закупени за Общинския съвет, а седем за къщата на Мара Малеева в село Говедарци.

Съветниците решиха да бъде закупен състезателен килим на стойност 23 228 лева.

Решено бе да бъдат пренасочени средства от нереализирани състезания под егидата на Община Самоков за 2025 година от общински спортни клубове към Баскетболен клуб „Рилски спортист“ за провеждането на Балканска шампионска лига – квалификационен турнир – Самоков, който се състои от 17 септември до днес. Ще бъде отпусната сумата от 12 490 лева.

Общинският съвет реши да бъде отпуснат заем на сдружението с нестопанска цел „Местна инициативна група - Самоков“ в размер на 58 хил. лева, които също ще бъдат осигурени от резерва на общината. Средствата трябва да бъдат върнати до 31 януари 2026 година.