Министърът на труда и социалната политика участва в официалното обявяване на Глобалната харта за реформа в грижата за децата

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов участва в официалното обявяване на Глобалната харта за реформа в грижата за децата. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (МТСП). Инициативата, която е на вицепремиера и министър на правосъдието на Великобритания Дейвид Лами, цели извеждането на децата от институции и настаняването им в семейна среда.

България беше посочена като добър пример за пълната реформа в грижата за децата, допълниха от министерството. У нас този процес на практика е почти завършил. Закрити са 135 от 137 специализирани институции, а за последните 15 години над 7500 деца са изведени от институциите и са настанени в семейна или в близка до нея среда – приемни семейства, центрове за настаняване от семеен тип или при близки и роднини.

По думите на Гуцанов пълната промяна на начина на грижата за децата в България се изразява в хиляди щастливи истории. Това са 7500 щастливи истории, 7500 истории на деца, които вече не са в институции”, каза той. Министърът разговаря с Дейвид Лами за бъдещето в развитието на грижата за децата и на инициативата.

Хартата, която цели налагането на българския подход в грижата за децата, са подписали вече 26 държави, допълниха от пресцентъра. По време на представянето ѝ млади хора, които са отгледани извън семействата си, разказаха как това се отразява на живота им. Сред тях бе Роки Холдър, който сподели своята история за израстването в постоянно сменящи се приемни семейства и тази на братята си, отгледани в институции.

В началото на годината в София започна глобалната кампания, насочена към правото на всяко дете да расте в семейна среда. Тя се осъществява по инициатива на правителството на Великобритания, а България е избрана за нейното начало заради успешния опит в деинституционализацията на грижата за децата. „Няма нищо по-важно от децата. Трябва да има равен старт за всички деца и затова трябва да работим всички институции“, заяви Борислав Гуцанов тогава.