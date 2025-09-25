Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздрави България за активната ѝ роля в НАТО

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и за приноса ѝ към регионалната сигурност на среща с министъра на външните работи на България Георг Георгиев. Това съобщиха от Министерството на външните работи (МВнР). Двамата се срещнаха в рамките на трансатлантическа вечеря, организирана от Държавния департамент на САЩ с участието на външни министри от страни членки на НАТО и партньорски държави.

Георгиев и Рубио обсъдиха ключови въпроси, свързани със сигурността в Черноморския регион, енергийната устойчивост на Европа и укрепването на трансатлантическите връзки. В хода на разговора двамата потвърдиха ангажимента на двете страни за продължаване на стратегическия диалог и задълбочаване на сътрудничеството в полза на сигурността, просперитета и демократичните ценности на двете страни, допълниха от МВнР.

Акцент е поставен и върху общите усилия за подкрепа на Украйна и необходимостта от поддържане на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз в контекста на продължаващата агресия на Русия.

Министър Георгиев изрази благодарност за последователната подкрепа на Съединените щати за стабилността и демократичното развитие на Югоизточна Европа и подчерта стратегическата важност на българо-американското партньорство. Държавният секретар Рубио поздрави България за активната ѝ роля в рамките на НАТО и за приноса ѝ към регионалната сигурност. Двамата се обединиха около извода, че двустранните отношения между САЩ и България ще продължат да се развиват във възходяща посока както в сферата на сигурността, така и в енергетиката, икономиката и технологиите.

Министър Георгиев е в САЩ като част от българската делегация в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН в Ню Йорк. В сряда той заяви, че четиристранният формат Б-4 между България, Гърция, Румъния и Хърватия трябва да бъде поддържан и развиван.