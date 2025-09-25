Отчет за изпълнение на миналогодишния бюджет и проектобюджет за 2026 година на Иваново ще гласува Общинският съвет

Отчет за изпълнение на миналогодишния бюджет на Община Иваново и проектобюджет за 2026 година са сред акцентите на днешното заседание на местния Общински съвет. Това каза за БТА неговият председател Мариян Драшков.

Общо 24 680 296 лева приходи в т.ч. наличност по сметки в края на периода 8 189 450 лева, както и разходи за 24 680 296 лева отчита за 2024 година кметът на Община Иваново Георги Миланов е посочено в докладната записка, публикувана на страницата в интернет на местната администрация.

Съветниците ще разгледат и предложението на Миланов за проектобюджет за 2026 година, както и актуализиране на бюджетната прогноза за 2027-2028 г. за постъпления от местни приходи и на разходи за местни дейности на Община Иваново. Прогнозата за поети ангажименти и за задължения за разходи за 2025 г. са 5 328 573 евро, а за 2026 г. – 3 548 428 евро. В изготвената прогноза не са предвидени средства за съфинансиране за сметка на бюджета на общината по проекти, финансирани със средства от фондовете на Европейския съюз, не са предвидени и разходи за дофинансиране на делегираните от държавата дейности. През периода 2026 – 2028 г. Община Иваново няма намерение за поемане на задължения чрез договори за финансов лизинг и други форми на дълг, е допълнено в докладната записка.

Миланов предлага и изменения в местния бюджет за 2025 година. Според тях следва да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 17 499 лева, необходими за ремонт на улица „Искър“ в село Мечка, шест хиляди лева за строителен надзор за изграждане на спортна площадка в село Сваленик, 91 хил. лева за дофинансиране на газово оборудване във филиалите на детска градина „Ален мак“ в Пиргово и Красен, 88 лева за данъка за добавена стойност за авторски надзор за изграждане на фотоволтаични електрически централи за собствени нужди върху покривни конструкции на сгради – собственост на Община Иваново. Очаква се да бъдат осигурени и допълнителни средства за възстановяване и ремонт на моста срещу кметството в село Тръстеник. Заради прогнозиране на допълнителни разходи за авансови плащания за строително-монтажни дейности до края на 2025 година ще бъдат актуализирани и проектите за подобряване на зелената инфраструктура на екопарка, южния и мемориалния парк в „Щръклево“, както и в парк „Пиргово“.

Председателят предлага да бъде гласуван и Етичен кодекс за поведение на общинските съветници с цел определяне на основни морални и етични норми и конкретизиране на поведението на съветниците във връзка с работата им в Общинския съвет, а също така и подобряване на взаимоотношенията между съветниците по време на редовни или извънредни заседания.

Продажба на поземлени имоти в селата Красен, Пиргово и местността Одяланика/Капаклийка, в землището на Пиргово, както и отдаване под наем без търг или конкурс на част от имот-публична общинска собственост в село Иваново в полза на „А1 Тауърс България“ ЕООД е предвидено да обсъдят и гласуват още съветниците. Те ще заседават и във връзка с изплащане на еднократна помощ за раждане на дете на Ива и Ивелин Игнатови в размер на 300 лева или 153,39 евро от бюджета на Община Иваново, както и за промяна на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разноски в делегираните от държавата дейности във функция „Образование“.

Съветниците в Иваново ще обсъдят и възможността за използване на средства от бюджета на Общината за закупуване на техника за събиране и извозване на отпадъци - комбиниран багер-товарач за 222 хил. лева или 113 506,80 евро с ДДС. Очаква се последващо възстановяване на разхода от средства, натрупани в банковата сметка за чужди средства на Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе, в която Община Иваново внася отчисления при депониране на отпадъци, е посочено в предложението на Георги Миланов.

Участието на Община Иваново в Общото събрание на съдружниците на „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД – Русе на 30 септември, както и в Общото събрание на Асоциацията по ВиК-Русе на 29 октомври също ще бъде тема на заседанието.