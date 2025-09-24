Болница „Хаджи Димитър“ в Сливен търси съдов хирург, приема лекари специализанти с държавно и частно финансиране

Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Хаджи Димитър“ ООД в Сливен провежда конкурс за лекари специализанти на места, финансирани от държавата, съобщиха за БТА от лечебното заведение.

Обявени са общо шест места за клиничните специалности: анестезиология и интензивно лечение, гастроентерология, ендокринология и болести на обмяната, клинична лаборатория, клинична микробиология, обща и клинична патология.

Крайният срок за подаване на документи за участие е 7 октомври, а конкурсът ще се проведе на 15 октомври 2025 г.

Избраните кандидати се назначават на срочен трудов договор за времетраенето на специализацията с месечно възнаграждение 2500 лв. и възможности за допълнителни обучения, осигурено жилище, други стимули и бонуси.

„Обявяваме места за лекари специализанти с държавно финансиране два пъти годишно, а специализанти със собствено заплащане на обучението приемаме постоянно. Разполагаме с модерна материална база, с иновативна апаратура за високоспециализирани медицински дейности. В отделенията ни работят висококвалифицирани лекари и специалисти по здравни грижи с продължителен стаж и доказан професионализъм. Екипите ни са пълни, но мога да приема допълнително специалист по съдова хирургия“, обясни управителят на болницата д-р Пенко Пенков.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД е най-голямото лечебно заведение в Сливенска област, създадено и развито с частни инвестиции преди 33 години.

В трите корпуса на здравното заведение в центъра на Сливен са разположени 20 стационарни отделения с 280 легла и 10 операционни зали. Обособена е нова структура на Специализирано спешно отделение.

МБАЛ „Хаджи Димитър“ ООД има договор с Националната здравноосигурителна каса и оказва безплатна медицинска помощ на здравноосигурени пациенти.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

"Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.