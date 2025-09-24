Обществено представяне и обсъждане на проект за реконструкция на ул. „Опълченска“ ще се състои в Троян на 25 септември, съобщи местната администрация.

По време на обсъждането ще бъдат представени акценти от резултатите на възложения от Община Троян независим одит на улицата, идеи за реализиране на реконструкция, етапи, дейности и възможности за финансиране. Срещата ще бъде в салона на Община Троян и е с начален час 17:30 ч.

На 24 януари на улица „Опълченска“ в Троян загина 14-годишно момиче след като автомобил, управляван от 22-годишен водач, се удари в бетонно съоръжение на мост. В последствие на участъка, след сигнал на гражданин, беше извършена инспекция от експертен екип на Европейския център за транспортни политики (ЕЦТП).

В последствие организацията излезе с доклад, като част от констатациите в него бяха свързани с опасно състояние на мостовото съоръжение, липса на адекватна сигнализация, неправилно поставени пътни знаци и т.н. В доклада се посочва, че са идентифицирани сериозни инфраструктурни недостатъци, които, ако не бъдат коригирани своевременно, могат да доведат до тежки инциденти и се правят препоръки за подобряването на видимостта и организацията на движението по ул. „Опълченска“ в Троян.

След публикуване на доклада на ЕЦТП, Община Троян, която е собственик на пътя, обяви, че ще възложи оценка на безопасността на улица „Опълченска“ чрез извършване на целенасочена инспекция и одит за пътна безопасност на инвестиционен проект за реконструкция на улицата, съгласно изискванията на нормативната уредба. В изпратена до медиите позиция беше посочено, че след получаването на доклада от лицензирания одитор ще бъдат предприети преки коригиращи действия, осигуряващи безопасността на движението в участъците, където това е необходимо.