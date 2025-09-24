За удобство на жителите в центъра на търговищкото село Стража е изграден кът за малки и големи. Идеята е реализирана по проект, спечелен пред фонда за местни инициативи на Община Търговище. Проектът е разработен от Народно читалище „Развитие – 1926“, разказа за БТА секретарят на културната институция Илиана Петрова.

Общата стойност на финансовата подкрепа на местната инициатива е 2 905,20 лв. С парите е закупено и вече монтирано парковото оборудване. Жителите на населеното място могат да ползват три пейки с маси към тях, три маси за шахмат с четири столчета, както и кошчета за отпадъци.

Идеята за този проект е на една млада майка - Надя Александрова, уточни секретарят на читалището. По думите ѝ село Стража в последните няколко години се разраства значително – построени са нови къщи, има доста новодомци. „Всяка вечер на площада се събират много деца и възрастни хора около тях за контрол и развлечение, но нямаше достатъчно пейки за всички. Така решихме да обогатим празното пространство пред дрогерията. Изградихме пространство, което е заобиколено от големи дървета - борове и липа“, обясни Петрова.

За да реализира проекта, читалищното ръководство инициира среща с местната общност и младежите и дава гласност за дейностите по изграждането на „Кът за малки и големи“. Изготвени са диплянки, които са поставени на видни места в селото. След като съоръженията са доставени, нашата задача бе да привлечем колкото се може повече доброволци, тъй като в проекта са заложени средства само за закупуване на съоръженията. Проведена е и втора среща. Илияна Петрова разказа, че за максимум два дни са изкопани стъпките и е извършено бетонирането. Тук трябва да отбележа, че през тези два дни участваха 22 доброволци- от малки момчета до големи мъже, за което заслуга имат кметът на селото ни - Руслан Стойнев и Надя Александрова от строителна фирма от „А до Я“, допълни читалищният секретар.

Както се казва – „Сговорна дружина, планина повдига“ – така и ние успяхме да осъществим нашия проект. Пространството дава възможност за различни тихи, занимателни и развлекателни игри, както и за четене на открито. Ще се предоставят книги от библиотеката в изградените къщички за книги. Могат да се организират и други културни инициативи на открито, каза още секретарят.

Според местните хора новият „Кът за малки и големи“ може да се ползва и за лекции специалисти, представители на различни институции като: РЗИ; БЧК; Клуб на НСО и други. „Екипът на читалището и доброволците ще имат достатъчно пространство за реализиране и на други дейности с малки и големи на открито и това ще създаде и приятна атмосфера за работа. Млади и възрастни, който създадоха този красив кът, ще го тачат като нещо свое и така ще проявят повече отговорност и грижа за опазване на създаденото“, допълни Илиана Петрова.

През тази година бяха одобрени девет проекта за финансиране по фонда за местни инициативи в Търговище.