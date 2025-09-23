През новата учебна година в двете училища в община Цар Калоян ще има 14 маломерни паралелки

За новата учебна година в двете училища в община Цар Калоян са сформирани 14 маломерни паралелки заради недостиг на ученици. Броят на паралелките с ученици под норматива беше утвърден на днешното заседание на Общинския съвет. Регионалният инспекторат по образованието е разрешил да бъдат образувани паралелки извън определените стандарти. С решение на общинските съветници от общинския бюджет ще бъдат осигурени допълнителни средства - извън определените по единните разходни стандарти за училищата в Цар Калоян и Езерче.

В Средно училище „Христо Ботев“ в общинския център необходим минимум от ученици не е осигурен в първи, трети, седми, девети, десети, единадесети и дванадесети класове. За учебната 2025/2026 г. в Основно училище „Паисий Хилендарски“ в Езерче самостоятелните паралелки под минималния брой ученици ще са също седем – във всички класове от първи до седми клас.

Според директорите на двете училища самостоятелната паралелка гарантира равен достъп за по-качествено образование и постигането на по-добри резултати.