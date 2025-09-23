Комисията за защита от дискриминация настоява за планиране на подходящото време за ремонт на топлопреносната мрежа в "Дружба-2"

Комисията за защита от дискриминация (КЗД) настоява за навременна и пълна информираност на гражданите и за планиране на ремонтните дейности при спазване на законовите изисквания. Това се посочва в позиция на антидискриминационния орган във връзка с ремонта на "Топлофикация София" на топлопреносната мрежа в "Дружба-2" в София.

Комисията изразява безпокойство във връзка с уведомление на "Топлофикация София" за поетапен текущ ремонт на територията на кв. "Дружба-2" – втора, трета, четвърта и пета част, с временно спиране на топлоподаването към абонатите. Ремонтът ще се извършва в рамките на 90 дни – от 09:00 часа на 2 октомври до 20:00 часа на 30 декември 2025 г., и ще засегне 120 жилищни сгради.

КЗД предупреждава, че организацията на поетапния ремонт поставя гражданите в неблагоприятно положение, като ограничава достъпа им до отопление и топла вода в разгара на есенно-зимния сезон. Особено уязвими са деца, възрастни хора, болни и лица с увреждания, за които липсата на топлоподаване може да представлява сериозен здравен риск.

Комисията обръща внимание, че макар ремонтните дейности да са необходими, те трябва да се извършват чрез щадящи за гражданите мерки, за да се изпълни изискването за използване на подходящи средства за постигане на целите. КЗД изразява опасение, че планирането на ремонта в най-студения сезон не отговаря на това изискване.

На основание чл. 37, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация, КЗД припомня, че не е допустимо предоставянето на услуги при по-неблагоприятни условия, каквито ще бъдат създадени за жителите на кв. "Дружба-2". Комисията подчертава, че според Закона за енергетиката "Топлофикация София" е задължена да осигурява непрекъснато и качествено снабдяване. Правата на човека и тяхната защита са фундамент на демократичната правова държава и КЗД няма да допусне гражданите да бъдат поставени в неблагоприятно положение, се посочва още в позицията.

Ремонтът на топлопреносната мрежа в "Дружба-2" ще бъде извършен за възможно най-кратко време. Дружеството е взело всички необходими мерки за намаляване на неудобствата за гражданите. Това каза по-рано днес изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров по време на изслушане в Постоянната комисия по инженерна инфраструктура и енергийно планиране в Столичната община. По-късно пред журналисти той уточни, че на 29 септември ще има график кога ще бъдат извършени спиранията.

"Топлофикация София" е с натрупани близо два милиарда лева задължения и без реални реформи и инвестиции проблемите ще се задълбочават. Нужно е устойчиво решение за бъдещето на дружеството, заяви по-рано днес пред журналисти кметът на София Васил Терзиев.