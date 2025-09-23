Столична община няма намерение да спира трамвайни линии и ще изпълни решението на ВКС за бул. „Скобелев", каза зам.-кметът Никола Лютов

Столична община не обсъжда вариант за премахване или спиране на трамвайни линии и ще работи за изпълнение на решението на Върховния касационен съд (ВКС) за бул. „Скобелев“. Това заяви заместник-кметът по направление „Обществено строителство“ Никола Лютов на заседание на комисията по транспорт в Столичния общински съвет (СОС), във връзка с решението на ВКС за преместване на трамвайното трасе.

„Не разглеждаме вариант за премахване на трасето или спиране на линиите. Приоритет за екипа на кмета Терзиев е разширяването на трамвайната мрежа, а не нейното съкращаване“, подчерта Лютов.

Кметът на София Васил Терзиев нареди незабавно да се предприемат всички действия за изпълнение на съдебното решение, като за целта ще работят направленията „Обществено строителство“, „Транспорт и градска мобилност“, „Финанси и здравеопазване“ и „Столичен електротранспорт“.

Зам.-кметът Никола Лютов посочи, че техническото решение за трамвайното трасе, одобрено от СОС на 12 юли 2018 г., предвижда изграждане на стоманобетонна рампа над южното направление на трасето и остава най-оптималният вариант, удовлетворяващ интересите на живущите. Предвид инфлацията и изминалото време, прогнозната стойност на проекта вече не е актуална, затова ще бъде обявена нова процедура по Закона за обществените поръчки, която Столична община ще проведе максимално бързо.

Предишната обществена поръчка бе прекратена заради големия ѝ обхват – трамвайното трасе дори не беше основен елемент, обясни Лютов. От тримата кандидати, две фирми бяха отстранени, а единственият останал кандидат не отговаря на принципите на общината за прозрачност и няма гаранция, че може да реализира проекта с цени отпреди четири години, уточни Лютов.

Планира се подготовката на две отделни обществени поръчки – една за трамвайното трасе, по инженеринг, поради спешния характер на решението на ВКС и една за транспортния тунел. „При добра организация и отговорна работа съм уверен, че проектът може да бъде изпълнен“, заключи заместник-кметът.

Изпълнителният директор на „Столичен електротранспорт“ инж. Евгени Ганчев подчерта, че решението на СОС от 2018 г. е важно, защото трасето е едно от най-натоварените и по него минават линии №№1, 6, 7 и 27. Директорът на дирекция „Транспорт“ към Столична община Иван Николов съобщи, че вече започват работни срещи с транспортните оператори за обсъждане на варианти за алтернативен транспорт по време на строителството.