Задълженията за над 2,6 млрд. лв. на "Топлофикация" София са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова, написа Ивайло Мирчев

"Пеевски отново играе ролята на „народен защитник“ и праща сигнали до прокуратурата си. Днес мишена е „Топлофикация“ и кметът Терзиев. Истината обаче е друга: дружеството е под шапката на Столичния общински съвет, където мнозинство държат ГЕРБ, БСП, ИТН, ВМРО. Именно те смениха ръководството и сложиха свои хора, а задълженията за над 2,6 млрд. лева са натрупани по време на управлението на ГЕРБ и Фандъкова", написа във Фейсбук съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

По думите му сега Пеевски "удобно прехвърля отговорността върху Терзиев, за да прикрие провала на своите партньори от ГЕРБ". И пак говори за „Държава с главно Д“. Само че в неговата версия това е Държава, в която хората понасят кризите, а той опитва да пише паралелната истина, коментира Мирчев.

По-рано днес пресцентърът на "ДПС-Ново начало" разпространи информация, според която лидерът на партията Делян Пеевски е подал сигнал до прокуратурата за предстоящия ремонт на „Топлофикация София“ и спирането на топлоподаването за почти три месеца в столичния квартал „Дружба – 2“.

Разчитам прокуратурата да направи детайлно разследване на управлението на „Топлофикация“ през последните 15 години – защото хората на София заслужават истината, а виновните – отговорност, написа в отговор кметът Васил Терзиев във Фейсбук. Интересно кога санкционираният за корупция по Магнитски г-н Пеевски успя да „оправи държавата с главно Д“, че вече започна да „оправя“ и проблемите на „Топлофикация София“, допълни столичният кмет.

Абсолютна лъжа е твърдението, че ремонтът на „Топлофикация София“, който ще засегне 40 хиляди души през зимата, е бил планиран и одобрен от Столичната община. Това заявиха от групата на „Спаси София“ в Столичния общински съвет на брифинг в Общината.

