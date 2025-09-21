„Синя зона“ за паркиране в центъра на Варна ще бъде безплатна в Деня на Независимостта на България

„Синята зона“ за кратковременно паркиране, която функционира в централната градска част на Варна, ще бъде безплатна за жителите и гостите на града на 22 септември (понеделник), в деня, в който страната отбелязва 117 години от Независимостта на България, съобщават от ОП „Общински паркинги и синя зона“.

Община Варна призовава водачите на автомобили да спазват правилата за спиране и паркиране в обхвата на „синя зона“ и извън него. Нарушителите ще бъдат санкционирани, а при необходимост и принудително премествани чрез платформа тип „паяк“.

Заплащането за кратковременно паркиране в „синя зона“ ще бъде възстановено от 23 септември (вторник) с обичайното работно време от 9:00 до 20:00 часа.

БТА припомня, че през почивните дни около Съединението паркирането също беше безплатно.

От общината информират още, че утре в рамките на Европейската седмица на мобилността и инициативата „Пеша фест“, в центъра на града ще бъде въведена временна организация на движението.

От 09:00 до 20:00 ч. се затварят за автомобили няколко участъка в централната градска част: бул. „Сливница“ – от бул. „Мария Луиза“ до бул. „Княз Борис I“, бул. „Княз Борис I“ – от бул. „Сливница“ до ул. „Цар Освободител“, ул. „Опълченска“ – от бул. „Сливница“ до ул. „Братя Миладинови“, ул. „Братя Миладинови“ – от ул. „Петко Каравелов“ до бул. „Княз Борис I“, ул. „Иларион Макариополски“ – от ул. „Александър Малинов“ до бул. „Сливница“ и ул. „Македония“ – от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Любен Каравелов“.

През този период автобусни линии с номера 9, 14, 109 и 409 няма да обслужват спирки „Севастопол“ и „Академията“, а вместо това те ще се движат по бул. „Осми приморски полк“ и бул. „Цар Освободител“, като ще спират на спирките „Музея“ и „Площад Съединение“ (до Младежкия дом).