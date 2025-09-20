Днес община Братя Даскалови празнува своя празник, сред гостите беше председателят на парламента Наталия Киселова

Днес община Братя Даскалови празнува своя празник. Специален гост на честването беше председателят на Народното събрание Наталия Киселова, която заяви, че присъствието ѝ на празника е ангажимент, че малките общини няма да бъдат забравени. Началото на честването беше дадено с отдаване на почит и поставяне на венци и цветя на паметника на братята Димитър, Иван и Никола Даскалови, дали името на селото.

На специално изградена сцена на площада в едноименното село поздрав към жителите и гостите на общината отправи и кметът Иван Танев. Той посочи, че днес е денят, който събира в едно традиция, признателност и надежда

Сред участниците в програмата бяха детският танцов състав „Чудесия“ от Чирпан и Детско-юношеският ансамбъл „Загорче“ от Стара Загора, оркестър за народна музика „Стара Загора“ и др.

Гости на тържеството бяха и народните представители Шендоан Халит и Десита Петкова, областният управител д-р Неделчо Маринов, Веселин Калчев, председател на Общински съвет Братя Даскалови.

Празникът е посветен на Септемврийското въстание от 1923 г. и отдаване на почит на тримата братя - Димитър, Иван и Никола Даскалови, чието име носи селото. Община Братя Даскалови има 8700 жители, които живеят в 23 населени места.