Днес е денят, който събира в едно традиция, признателност и надежда, каза на честването на празника на община Братя Даскалови кметът Иван Танев

За пореден път заставам пред вас, за да ви поздравя за празника на община Братя Даскалови - денят, който събира в едно традиция, признателност и надежда. Няма бъдеще без достойно минало и настояще. Затова на този ден почитаме паметта на предците си. Отбелязването на такива празници показва, че дълбоките корени на традицията са мощен заряд за неговото пребъдване и прави хората необикновени - с тези думи кметът на община Братя Даскалови Иван Танев се обърна към жителите на общината по повод празника на населеното място. Той посочи, че „днешният ден е повод да покажем най-доброто, най-светлото от себе си и да отворим сърцата си за позитивното, което ни обединява и ни прави по-силни. Нека отдадем заслуженото на нашите съграждани, оставили светла диря с делата си в миналото, да изживеем пълноценно настоящето и да посрещнем с нови надежди бъдещите дни на нашата община“.

"През последните години бяхме изправени пред огромни трудности, предизвикателства, кризи в национален и световен мащаб. Това оказа влияние и на българските общини, особено на малките като община Братя Даскалови. Но ние успяхме да запазим нашата финансова стабилност“, коментира кметът.

Той представи най-важните проекти по които работи местната администрация. Един от тях е за реконструкция и рехабилитация на общинската улична мрежа, разработени са технически проекти за 18 улици в десет населени места за обща стойност 8,7 млн. лева, като част от тях ще се изпълнят през 2025 и 2026 година, а за други се очаква подписване на споразумение за финансиране.

Вторият важен проект за общината е за реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа- втори етап. За него е подписан договор с Държавен фонд „Земеделие“ за подмяна на почти седем километра водопровод на стойност над 3,3 млн. лева, а със средства от общинския бюджет и сключено споразумение с дружеството „Водоснабдяване и канализация“ - Стара Загора се подменят около километър улични водопроводи. „Предстои цялостна подмяна на улично осветление в осем населени места, стойността е около 2 млн. лева“, каза Танев.

Той благодари на всички, които са работили за благото на община Братя Даскалови.