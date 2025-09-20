Възстановката „Един пазарен ден“ върна с над сто години времето в Златоград. Проявата е част от Делювите празници на града, които се реализират с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

Калдъръмените улички на Стария град се оказаха тесни да съберат всички желаещи да присъстват на възстановката на стария обичай от Възраждането. Преоблечени като занаятчии, търговци, абаджии, купувачи и млади семейства, разхождащи се в слънчевото време, пресъздадоха атмосферата на 19 век и живота на мегдана, когато Златоград е бил център на търговията с Беломорието.

Празникът, посветен на обичаите, фолклора и традициите, бе открит с изпълнения на гайдарски състав „Дельо хайдутин“. Не само местните жители, а и много от гостите на града и техните деца съща бяха облечени с традиционни български носии.

„Правим възстановката, за да знаят децата, да не остаряват традициите и да не се забравят“, каза за БТА Сашка Мизова. Тя продаваше плетени от нея автентични чорапи и обясни, че всеки род в Златоград е имал определена шарка и по чорапите се познавало от кой род е момата.

Радка Терекиева - ръководител на битова певческа група „Надежда“ към читалище „Пробуда“, допълни, че основната цел на формацията, която също участва в пресъздаването на „Един пазарен ден“, е да съхранява и разпространява автентичната родопската песен.

Сдружение "Златоград в една посока" бе организирал благотворителен кулинарен базар с местни ястия в помощ на 10-годишния Вики, който се нуждае от лечение.