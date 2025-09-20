В град Генерал Тошево започнаха строителни работи по проект „Чисти райони, зелени и открити улици“, чиято цел е обновяване на обществените пространства и развитие на зелена инфраструктура.

Кметът на Генерал Тошево Валентин Димитров каза за БТА, че в момента в парка е открита строителна площадка, като вече е премахната старата настилка на бетоновата алея, която води до лятното кино в парка на града.

„Целта ни е преди празника на града да приключи ремонтът на алеята. Да можем да направим един хубав празник, а подмяната на седалките и ремонтът в самото кино ще оставим за напролет“, каза още Димитров.

По самата алея предстои да бъде изградена водоснабдителна и канализационна инфраструктура. След това ще бъде поставена настилка отгоре от клинкерни павета, каквито има на целия площад на Генерал Тошево. По проекта също ще бъде обновено и модернизирано лятно кино до Народно читалище „Светлина – 1941“, а част от парковото пространство ще бъде рехабилитирано. Проектът цели развитие на територията чрез инвестиране в зелена инфраструктура за смекчаване на замърсяването на въздуха, водата и почвата.

През месец септември м.г. на откриващата пресконференция по проекта кметът посочи, че проектът се финансира по програма Interreg NEXT Черноморски басейн 2021-2027 и се реализира в сътрудничество между Община Генерал Тошево -България, Община Мурфатлар - Румъния, Районен съвет на Тараклия - Молдова, Градски съвет на град Болград - Украйна. Водещ партньор по проекта е Община Генерал Тошево. Общата стойност на проекта e 1 490 940,50 евро. Размерът на финансирането от Европейския съюз е 1 341 846,43 евро. Бюджетът на българската община е 532.424,10 евро.