Малки и големи се включиха днес в акция за почистване на фасове от пл. "Александър Невски" в София, организирана от Столичния инспекторат.

Един единствен фас може да замърси до 1000 литра вода - филтрите им не са памук, а пластмаса, която се разгражда десетилетия наред, изпускайки в почвата и водата над 7000 токсични химикала – никотин, тежки метали и канцерогенни вещества, каза за БТА заместник-кметът по екология Надежда Бобчева, която се включи в акцията по почистване.

Идеята е да покажем, че с грижата към малките неща възпитаваме отговорност към опазване на природата. Сигурно за някои днешното почистване ще изглежда нещо малко, но всъщност е много важно, защото този отпадък е опасен, посочи Бобчева. Избрахме това пространство, защото фасовете между паветата се чистят най-трудно. Площадът около катедралния храм "Св. Александър Невски" е зона, посещавана от много туристи и е важно да изглежда добре и да е хубаво почистена. Тук има много пейки, хората сядат да си починат, но някои от тях си изхвърлят фасовете около пейките и зелените пространства. Призовавам ги да не го правят и да си изхвърлят отпадъците на регламентираните места, каза Бобчева. По думите ѝ инициативата днес е в партньорство с бизнеса и с редица други организации, които я подпомагат. Надявам се да може да направим така, че да имаме и система, чрез която да събираме разделно фасовете, каза още зам.-кметът.

В анкетата на Столичната община за събирането на отпадъците, която проведохме преди няколко месеца, се включиха повече от 6000 столичани, които казаха категорично, че желаят да събират отпадъците си разделно. Но те отбелязаха като проблем това, че няма достатъчно контейнери за разделно събиране, че техните отвори са малки, че няма достатъчно информационни кампании, посочи Бобечва. Това е и обект на един съдебен спор, който имаме с организациите за оползотворяване на опаковки. Надявам се, той да завърши в наша полза и да можем да разширим системата за разделно събиране и да обхванем повече граждани. Защото през изминалата година имаме извозени повече от 400 000 тона отпадъци и всеки един тон, който извадим от смесения битов отпадък, всъщност намалява стойността на тази услуга за и ни позволява да спестяваме пари и да направим София един по-чист град, каза още Надежда Бобчева пред БТА.