Тяло на мъж е намерено в пловдивското село Белащица

Кореспондент на БТА в Пловдив Таня Благова
Снимка: БТА, архив
Пловдив,  
20.09.2025 00:01
 (БТА)

Мъж е намерен мъртъв в пловдивското село Белащица, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в града.

Днес около 15:40 ч. на тел. 112 е постъпила информация, че 55-годишен жител на село Белащица е намерен починал в дома си, а при първоначалния оглед по тялото му са установени порезни рани. При последвалите действия от служители на Първо РУ като заподозрян за нападението е задържан 47-годишен съсед на жертвата, който по първоначални данни страда от психично заболяване. Местопроизшествието е запазено.

По случая е започнато досъдебно производство под наблюдение на Окръжна прокуратура - Пловдив.

Във вторник от пресцентъра на Областната дирекция на МВР информираха, че жена е намерена мъртва в гребния канал в Пловдив.  

/НН/

