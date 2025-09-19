Важно е да постигнем това България да има за държавен глава убеден демократ, непримирим към корупцията, каза Атанас Атанасов

Изключително важно е на предстоящите президентски избори да постигнем това България да има за държавен глава човек, убеден демократ, непримирим към корупцията, каза във Варна лидерът на „Демократи за силна България“ (ДСБ) и зам.-председател на Народното събрание Атанас Атанасов. Той отбеляза, че Националното ръководство на партията е взело решение да отправи покана към партньорите си за провеждане на национален форум, на който да бъде прието стратегическо споразумение за издигане на общ кандидат за президентските избори през 2026 г. Той добави, че поканата ще бъде отправена към „Продължаваме промяната“ и „Да България“, такава ще получи и кръгът „Форум за демократично действие“ (ФДД).

По думите му общото явяване ще помогне за привличането на много хора от периферията на демократичната общност в страната. Атанасов каза още, че ще бъде обсъден вариант кандидатът да бъде излъчен след провеждане на предварителни избори. Той припомни, че ДСБ има добър пример от провеждането на такъв вот между Желю Желев и Петър Стоянов. Тогава бе увлечена широка периферия от демократично настроени хора, посочи Атанасов.

Той коментира, че двата мандата на настоящия държавен глава Румен Радев са обърнали в някакъв смисъл държавата на Изток. Затова е изключително важно догодина човекът, който бъде избран начело на страната - като президент и главнокомандващ, да е убеден демократ и евроатлантик, каза Атанасов. И уточни, че националният форум, който би трябвало до доведе до приемането на стратегическото споразумение между трите партии и ФДД, би трябвало да се проведе най-късно до Коледа.

Президентът трябва да бъде човек с много ясно отчетлива европейска и атлантическа позиция, допълни евродепутатът от ЕНП Радан Кънев. Той подчерта, че явяването с обща кандидатура на основната управляваща партия и основната опозиционна сила е напълно нереалистичен политически вариант. „Нашите разбирания, поне на декларативно ниво, по отношение на европейската и атлантическата политика може да съвпадат, но по това как следва да се упражнява властта вътре в България, са коренно различни. Вече трудно можем да говорим за институционална криза, а по-скоро за институционален разпад на държавата и отговорността носи основната управляваща партия“, посочи Кънев.

За ситуацията във Варна Атанасов каза, че в делото срещу арестувания кмет на града Благомир Коцев няма нито едно доказателство, което да го свързва с престъпна дейност. Според него покрай този процес има риск да бъде блокирана съдебната система и да не се намери състав, който да разгледа мярката за задържане на кмета. На всички е ясно, че Коцев е политически затворник, коментира Атанасов. На въпрос дали очаква предсрочни местни избори във Варна той посочи, че "управляващото статукво мери постоянно социологически какви са настроенията в града и в зависимост от това ще реши какви да ги свърши“. Ние сме готови за избори, а варненци са готови да потвърдят избора си, добави Атанасов.

Радан Кънев посочи, че подменената подсъдност по това дело представлява „неизправим процесионален порок“. Според него всичко това е опасно за демокрацията в страната. Кънев допълни, че ако във Варна има предсрочни избори, коалицията има кандидат, който ще ги спечели, та ако трябва и от ареста. Евродепутатът потвърди, че се очаква у нас да дойде мисия на политическата група на либералите в ЕП, чиято цел ще бъде да установи фактите около случващото се с ареста на варненския кмет и да ги представи пред останалите политически групи. В рамките на ЕНП тревогата дали тяхната най-голяма членка в България се ръководи от официалния си лидер, а от друго лице, вече е много сериозна, посочи Кънев.