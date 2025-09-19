За поредна година Община Николаево се присъединява към националната инициатива "Да изчистим България заедно"

site.btaЗа поредна година Община Николаево се присъединява към националната инициатива "Да изчистим България заедно"
За поредна година Община Николаево се присъединява към националната инициатива на бТВ "Да изчистим България заедно", организирана по повод Световния ден на почистването. Това съобщиха в официалната си фейсбук страница от общинската администрация.
Сборният пункт е пред сградата на Община Николаево в 15:00 часа днес, а оттам призовават повече граждани да се включат в акцията.
Инициативата цели да създаде обществена чувствителност към опазването на околната среда и да направи България и общините по-чисти и красиви в дългосрочен план, посочват от администрацията.
Както БТА съобщи, на 17 септември към инициативата "Да почистим България заедно" се присъедини Община Гурково, а в утрешния ден акция по почистване ще има и в Казанлък.
/ВД/
