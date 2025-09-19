Подробно търсене

За поредна година Община Николаево се присъединява към националната инициатива "Да изчистим България заедно"

Кореспондент на БТА в Казанлък Ралица Стефанова
За поредна година Община Николаево се присъединява към националната инициатива "Да изчистим България заедно"
За поредна година Община Николаево се присъединява към националната инициатива "Да изчистим България заедно"
Официални актове, Николаево, "Да изчистим България заедно", снимка: Община Николаево
Николаево,  
19.09.2025 13:03
 (БТА)

За поредна година Община Николаево се присъединява към националната инициатива на бТВ "Да изчистим България заедно", организирана по повод Световния ден на почистването. Това съобщиха в официалната си фейсбук страница от общинската администрация. 

Сборният пункт е пред сградата на Община Николаево в 15:00 часа днес, а оттам призовават повече граждани да се включат в акцията. 

Инициативата цели да създаде обществена чувствителност към опазването на околната среда и да направи България и общините по-чисти и красиви в дългосрочен план, посочват от администрацията. 

Както БТА съобщи, на 17 септември към инициативата "Да почистим България заедно" се присъедини Община Гурково, а в утрешния ден акция по почистване ще има и в Казанлък

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:30 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация