Млади писатели от страната ще представят свои книги в Монтана и ще забавляват децата с работилница и уроци по родолюбие

Млади писатели от цялата страна се събират в Монтана на 26 септември, за да представят свои книги, да се срещнат с читатели и да забавляват децата с работилница и уроци по родолюбие, съобщиха от Регионална библиотека „Гео Милев“ в Монтана.

В голяма шатра на централния площад „Жеравица“ ще има алея на младите писатели и празник на книгата. Програмата предвижда официално откриване на празника, работилница за деца – писане, рисуване, приключения, урок по родолюбие, представяне на книгата "Да откриеш Софроний" от Искрен Крисимиров, който е режисьор на филми и автор на книгите „Да убиеш Ботев” и „Да предадеш Левски”. Вечерта в салона на Регионална библиотека „Гео Милев” в Монтана ще има среща и разговор с писателката Даян Шаер. Празникът ще бъде закрит в 19:00 часа със събитието „Музика и поезия под звездите”, в което освен младите писатели ще участват и младите таланти от Обединен детски комплекс „Ние, врабчетата” – Монтана.

Участници в празника на книгата ще бъдат младите писатели Виктория Витомирова, Кристиян Недялков, Любомир Керемедчиев, Катрин Ди, Калина Кушева, Теодор и Глория Петрови, Искрен Красимиров, Александър Скалд, Михаела Йонова, Ана-Мария Герасимова, Димитър Петров, Дебора Йорданова, Михаела Даскалова, Мадлен Аспарухова, Любомира Емилова, Ани Пачалова и Елена Павлова.

От Съюза на младите писатели заявиха, че на празника в Монтана читателите и писателите ще се срещат без бариери, че през целия ден думите ще оживяват и мечтите на младите автори ще се превръщат в реалност. Събитието се организира от Съюз на младите писатели, Регионална библиотека "Гео Милев" - Монтана и Община Монтана, обявиха от библиотеката.