Подробно търсене

Измерената температура в Чепеларе тази сутрин е 0 градуса - най-ниската днес в Смолянско

Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Измерената температура в Чепеларе тази сутрин е 0 градуса - най-ниската днес в Смолянско
Измерената температура в Чепеларе тази сутрин е 0 градуса - най-ниската днес в Смолянско
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова
Смолян,  
19.09.2025 10:10
 (БТА)

Измерената температура в Чепеларе тази сутрин е 0 градуса, каза за БТА дежурният в метеорологичната станция на връх Рожен. Причина за ниските температури е и вятърът, който е с посока север-североизток и скорост 4,5 метра в секунда. В Чепеларе е измерена най-ниската температура в региона. На връх Рожен е 3,5 градуса, а в Смолян- 4,1 градуса. Най-топло е в Златоград - 6,5 градуса.

Според дежурния в станцията е нормално през това време на годината сутрешните температури да падат до тези ниски стойности. Той припомни, че след два дни идва астрономическата есен.

/ЛРМ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:24 на 19.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация