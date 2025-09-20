Традиционна земляческа среща ще събере жители и потомци на потопеното в язовир "Жребчево" село Запалня

Традиционна земляческа среща ще събере днес жители и потомци на потопеното в язовир "Жребчево" село Запалня, съобщиха от Община Твърдица, с чието съдействие се организира събитието.

Срещите се правят в навечерието на Деня на независимостта на България - 22 септември.

Запалня е изселено село край Твърдица, потопено под вода през 1965 г. при изграждането на язовир "Жребчево". Единственото, което е останало от селото, е църквата "Свети Иван Рилски", наричана "Потопената църква". Повечето му жители са се заселили в Твърдица, където основали т.нар. Запалски квартал. Други се преселили в Казанлък, Сборище и село Оризари.

Църквата "Свети Иван Рилски" е построена през 1891 г. от тревненски майстори. Храмът е бил издигнат на хълм, заради което не е останал под водите на язовира. Когато е станало ясно, че селото ще бъде потопено, хората са изнесли иконите и църковната утвар и са ги пренесли в църквата в Гурково.