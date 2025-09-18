Атракционно пътуване с парен локомотив организират от БДЖ на 27 септември за фестивала „Приказка в Трявна“

Атракционно пътуване с парен локомотив организират от „Български държавни железници“ (БДЖ) съвместно с Община Трявна на 27 септември по повод фестивала „Приказка в Трявна“. Това съобщиха от пресцентъра на железопътния превозвач.

Специалната композиция е начело с парната машина № 16.27 и ще потегли от гарата в Горна Оряховица в 09:55 ч. Ще пристигне в Трявна в 11:36 ч., като по маршрута му са предвидени две спирки в Трапезица (10:13 ч.) и Велико Търново (10:19 ч.), откъдето сдобилите се с билет също ще могат да се качат и да заемат своето място. В обратна посока той заминава от Трявна в 16:00 ч., спира във Велико Търново (16:56 ч.) и в Трапезица (17:01 ч.) и пристига в Горна Оряховица в 17:20 ч.

По време на престоя на влака посетителите ще разполагат със свободно време за разходка из старата градска част на Трявна и ще могат да се включат в съботната програма на фестивала, включваща занаятчийски ателиета, беседи, музика, поезия и спорт, посочват от БДЖ.

Цената на двупосочния билет от Горна Оряховица до Трявна е 44 лева за възрастни с включено запазено място. За децата до 10 години цената е наполовина – 22 лева.

Билетите за пътуването с ретро влака могат да бъдат закупени от билетните каси и железопътните бюра във всички гари в страната, както и онлайн през системата за резервации и билетоиздаване, достъпна на https://bileti.bdz.bg/.

В началото на септември БДЖ, в партньорство с кметство Долни Раковец, организираха атракционно пътуване по повод фестивала „Чесън фест 2025“. Ретро влак с легендарния локомотив Баба Меца пътува по направлението София – Перник – Долни Раковец – Перник – София.