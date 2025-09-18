Изграждаме нов централизиран подход за развитие на киберсигурността, каза министър Валентин Мундров

Изграждаме нов подход за развитие на киберсигурността, който да бъде по-централизиран. Това каза министърът на електронното управление Валентин Мундров, който отговаряше на актуални въпроси на народните представители от ресорната парламентарна комисия.

Централизиран подход няма да остави нещата да вървят на парче. Трябва да имаме възможността, както в централната, така и в местната власт, да управляваме този процес. Да има и да бъде обменяна информация за киберинциденти, съответно да сме възможно най-защитени, изпълнявайки закона, каза министърът.

В България, както и в целия свят, има проблем с киберсигурността. Това е една заплаха, която трябва да бъде адресирана по съответния начин, отбеляза още Мундров.

Министърът подчерта, че технологичното предизвикателство, свързано с информационната и мрежова сигурност е огромно, както и че очаква Народното събрание да приеме промените в Закона за киберсигурността.