Авиобаза "Безмер" ще бъде домакин на международна летателна тренировка "Спартан" с участието на пет държави
Началото на летателната тренировка European Spartan Exercise 2025 (ESE 25) ще бъде дадено на летище Безмер край Ямбол на 23 септември. Това съобщиха от авиобазата. Тактически полети и други задачи ще бъдат изпълнявани в районите на летищата Безмер и Чешнегирово до 3 октомври. В тях ще участват представители на Военновъздушните сили (ВВС) на България, Италия, Испания, Гърция и Литва.
Летателната тренировка ESE 25 се провежда като част от програмно споразумение между операторите на самолети C-27J, членки на Европейския съюз.
С решения на Комитета за управление на Програмата за C-27J за първи път тази година са поканени за участие и държави, опериращи със самолети Casa C-295. Целта е повишаване на оперативната съвместимост и оптимизиране на ресурсите.
В рамките на тренировката ще бъдат изпълнявани тактически заходи за кацане, полети на малка височина, тактически полети, десантиране на войски и товари, както и авиомедицинска евакуация, допълват от пресцентъра на авиобаза "Безмер".
Българските ВВС бяха домакин на международната летателна тренировка European Spartan Exercise и през 2022 г. В нея се включиха четири военно-транспортни самолета C-27J с екипажи от България, Италия, Литва и Румъния. Участниците в учението тогава получиха сертификатите си на церемония в ямболския "Безистен".
/НН/
