В ремонт на промишлена обслужваща улица в Търговище ще бъдат инвестирани 1,68 млн. лева. Заради ремонта, който започва на 23 септември, се въвежда временна организация на движението по улицата, съобщиха от пресцентъра на Община Търговище.

Тя се намира между Професионалната гимназия по електротехника и строителство и река Сива. Участъкът, който ще бъде реновиран, е с дължина от 457 метра – от ул. „Ал. Стамболийски“ до хладилната база, поясниха от Общината.

Вече са в ход и доставката и разтоварването на строителните материали на обекта. Със започване на строително-монтажните работи ще бъде въведена и временна организация на движението. За целта ще бъде ограничено придвижването на автомобили в едната половина на пътното платно.

Ремонтите ще започнат с реконструкция на водопровода. Заложено е и изграждането на дъждовен канализационен клон за по-доброто отводняване на улицата.

Дейностите предвиждат и изграждане на уширения на платното от страната на река Сива. Целта е там да се осигурят нови площи за паркиране. От другата страна на улицата ще бъдат обновени тротоарните настилки. Накрая ще бъде положена и новата асфалтова настилка.

Ремонтните дейности са на стойност 1,68 млн. лв. Средствата са осигурени от държавния бюджет по националната програма за финансиране на капиталови разходи на общините. Срокът за приключване на ремонтите е до края на месец май 2026 г.

За БТА говорителят на общинската администрация Станислава Солакова допълни, че по националната програма за финансиране на капиталови разходи на общините за Търговищка има и други обекти. Отпуснати са и средства за изграждане на улица от западната страна на бул. „Митр. Андрей“. Проектът е на стойност от над 11 млн. лв. Подписани са и споразумения за финансиране на основни ремонти на ул. „Цар Симеон“, на ул. „Шипка“, за изграждане на резервно водозахранване на село Кралево, за ремонт на преливника на язовира край село Лиляк.

Одобрени са и проекти за ремонт на общински пътища. Очаква се отпускането на средства за рехабилитацията на 6,5 км път между селата Алваново и Макариополско, за 9,5 км път по направлението Васил Левски – Ловец – Острец и за 3,6 км между селата Вардун и Черковна.

Одобрени са и проекти на Община Търговище за ремонт на сградата на бившата Земеделска банка в центъра на града, за основен ремонт на спортна зала "Иван Ангелов", за благоустрояване на зоната на общинските пазари, за изграждане на довеждащ водопровод до село Овчарово и довършване на втората клетка на депото за битови отпадъци край Пайдушко.

Сред най-новите споразумения, подписани през май тази година, с най-голяма стойност е това за ремонт на IV ОУ „Иван Вазов“, за който ще бъдат отпуснати 2,35 млн. лв. Останалите споразумения са свързани с проектирането на различни обекти. Сред тях има заложено проектиране на закрит плувен басейн в града, на проектиране на паркинг зони до стадион „Димитър Бурков“ и в Източния парк, както и за проектиране на цялостен ремонт на Центъра за младежки дейности и инициативи.

Ще се проектира още ремонт на централната градска част в посока от площад „Свобода“ към общинските пазари, както и на междублоково пространство в квартал „Запад“ 3. Включено е и изготвянето на проект за изграждането на канализация и водопровод в село Разбойна, както и за ремонт на общински пътища.