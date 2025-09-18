Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски вече е в сградата на парламента след словесен сблъсък с ПП

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, заедно с народни представители от парламентарната група, вече е в сградата на парламента, след като влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме Промяната" (ПП), блокирали служебния вход на сградата, видя репортер на БТА.

“Аз ще правя държава с главно “Д” , каза Пеевски пред сградата на Народното събрание.

По-рано тази сутрин депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски, съобщиха във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната".

Акцията е в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов.

От Столична община съобщиха за БТА, че ПП имат разрешение за провеждането на протестната акция.