Подробно търсене

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски вече е в сградата на парламента след словесен сблъсък с ПП

Константин Костов
Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски вече е в сградата на парламента след словесен сблъсък с ПП
Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски вече е в сградата на парламента след словесен сблъсък с ПП
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
София,  
18.09.2025 09:25
 (БТА)

Лидерът на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, заедно с народни представители от парламентарната група, вече е в сградата на парламента, след като влезе в словесен сблъсък с представители на "Продължаваме Промяната" (ПП), блокирали служебния вход на сградата, видя репортер на БТА. 

“Аз ще правя държава с главно “Д” , каза Пеевски пред сградата на Народното събрание. 

По-рано тази сутрин депутати от "Продължаваме промяната" с коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента, за да не могат да влязат автомобилите на лидерите на ГЕРБ и на "ДПС - Ново начало" Бойко Борисов и Делян Пеевски, съобщиха във фейсбук страницата на "Продължаваме промяната". 

Акцията е в подкрепа на задържаните - кмет на Варна Благомир Коцев и бивш заместник - кмет на София Никола Барбутов. 

От Столична община съобщиха за БТА, че ПП имат разрешение за провеждането на протестната акция. 

/ВД/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 09:50 на 18.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация