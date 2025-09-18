Възобновява се работата на ферибота Оряхово – Бекет, съобщиха от „Гранична полиция“, трафикът по останалите граничните пунктове е нормален

Възобновява се работата на ферибота Оряхово – Бекет, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“, трафикът по останалите гранично контролно-пропускателни пунктове (ГКПП) е нормален. Информацията е актуална към 6:00 часа тази сутрин.

По границата с Румъния продължава основният ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, поради което е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител, припомнят от „Гранична полиция“.

Нормален е трафикът на граничните пунктове с Турция, Сърбия, Република Северна Македония и Гърция.

По границата с Гърция, на пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти, се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска влизането на външни лица в обекта.