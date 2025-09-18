Работници от Бангладеш, наети от „ВиК“ ООД – Перник, да бъдат настанени в общински жилища, е сред точките на заседанието на Общинския съвет

Работници от Бангладеш, които са наети от „ВиК“ ООД – Перник, да бъдат настанени в общински жилища – това ще разгледат на днешното си заседание общинските съветници в Перник.

В Общинския съвет (ОбС) е постъпило писмо от бившия управител на дружеството Борислав Иванов с молба за нуждите на чужденците да бъдат предоставени жилища от фонда на администрацията.

В писмото и докладната ръководството на „Водоснабдяване и канализация“ се мотивира с недостига на квалифицирани кадри и липсата на желаещи да работят в местното водоснабдително дружество. По тази причина се е наложило наемането на служители от трети страни.

В документа пише още, че кадровата криза е от няколко години, като причина за това е изтъкната близостта до столицата и по-високото възнаграждение там. Били са публикувани и обяви, но на тях не се е отзовал нито един кандидат, се уточнява още в докладната, публикувана в сайта на ОбС – Перник.

Единйсет работници от Бангладеш ще бъдат настанени на този етап. Всички те са подписали декларации, че притежават необходимата квалификация и опит за заявените позиции. Съгласно договорите работодателят се задължава да им осигури жилище, като те сами ще поемат разходите си за наем и консумативи.

Общинските съветници ще разгледат 31 докладни, заложени в дневния ред. Двайсет и девет от тях са за продажбата или отдаването под наем на частна общинска собственост, за разрешение за изработване на подробен устройствен план, обявяване на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот, именуване на улици и административна номерация, отдаване под наем на земеделски земи и др.