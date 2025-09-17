Подробно търсене

Заради повреда в контактната мрежа с близо 70 минути беше забавен влакът Мездра-Монтана

Йоана Димитрова
Заради повреда в контактната мрежа с близо 70 минути беше забавен влакът Мездра-Монтана
Заради повреда в контактната мрежа с близо 70 минути беше забавен влакът Мездра-Монтана
Снимка: Мая Ценова/БТА (ПБ)
Мездра,  
17.09.2025 13:37
 (БТА)

Заради повреда в контактната мрежа на гара Мездра с близо 70 минути беше забавен крайградският пътнически влак Мездра-Монтана, съобщават на сайта си от БДЖ.

За БТА от железницата казаха, че причината е паднал на релсите електропровод. От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха за БТА, че са получили сигнал за инцидента и са изпратили екип на място. 

Международен бърз влак №460 (Горна Оряховица 11:36 - Русе Разпределителна 14:22) също се движи със 70 минути закъснение след изчакване на връзка с друг влак в гара Горна Оряховица, съобщава още БДЖ.

 

/ТТ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:56 на 17.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация