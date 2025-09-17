Вотът на недоверие към правителството е основан на провала във вътрешен ред и сигурност и правосъдие, каза Радостин Василев и представи мотивите

Настоящият проект за решение за гласуване на недоверие на правителството с министър-председател Росен Желязков е основан на провала в два сектора – вътрешен ред и сигурност и правосъдие, които са довели до така наречената завладяна държава от формални и неформални структури и групи, някои откровено мафиотски. Това заяви председателят на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев, който представи част от мотивите за искания вот на недоверие.

Проблемът със завладяната държава и превзетите институции е проблем на системната корупция по високите етажи на властта, чрез която институциите спират да действат. Тази корупция е свързана и с бездействие в МВР и е в интерес на малка група престъпници, посочи той.

Налице е тотално бездействие на министъра на вътрешните работи Даниел Митов, неразбиране на материята на вътрешната сигурност и нежелание да се предприемат адекватни мерки за прекратяване на престъпни практики в системата на МВР, както и решителни действия за противодействие на различните форми на престъпления в обществото, смятат още вносителите.

В системата на МВР обществена тайна са ежедневни подкупи, злоупотреба с власт, търговия с влияние, конфликт на интереси и пране на пари, коментира Василев.

"Липсата на мерки и действия по определени сигнали и абсолютната индеферентност на Даниел Митов могат да бъдат възприети като съучастие и прикриване на организираната престъпност в България от страна на министъра на вътрешните работи", заяви лидерът на МЕЧ. Според нас България не е имала по-слаб министър на вътрешните работи от този, посочи той.

МВР е саботирало европейската прокуратура, известен факт изнесен в публичното пространство от българския европрокурор, който за това, че си позволи да гони Пеевски е с административна процедура по отстраняване, каза Радостин Василев.

МВР покровителства контрабандни канали, коментира още той. По думите му доказателство за съществуването на такива в системата на МВР са разкритията за Калин Митов, който беше освободен от длъжност от ГДБОП-Пловдив.

Сред останалите мотиви за вота той посочи скандали с фалшиви дипломи в МВР, отново неподготвената система за борба с пожарите през лятото и липсата на стратегически решения по отношение на пътната безопасност.

Полицейско насилие в такива мащаби никога не е имало в системата на МВР, коментира още лидерът на МЕЧ. Той даде пример с убийството на Явор Георгиев във Варна, което, по думите му, е прикрито с помощта на българската прокуратура.

Колкото по-бързо Росен Желязков се освободи от този министър на вътрешните работи и цялото правителство подаде оставка, толкова по-бързо държавността в България ще може да се върне, заяви Радостин Василев.

По-късно при изказване от трибуната Радостин Василев акцентира върху два случая – убийството на момиче в Хасково и побоя над директора на Областната дирекция на МВР в Русе, като негативни за действията на министерството и конкретно Даниел Митов.













