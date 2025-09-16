Подробно търсене

Десислава Пеева, Николай Трифонов
Пострадалото дете при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг" е изведено от реанимация, съобщиха от "Пирогов"
Снимка: Владимир Шоков/БТА (ЕК)
София,  
16.09.2025 17:36
 (БТА)

Пострадалото дете при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг" е изведено от реанимация и настанено в клиника по неврохирургия, съобщиха за БТА от болница „Пирогов“.

В края на август детето беше транспортирано от Бургас до София с медицински хеликоптер.

Инцидентът в "Слънчев бряг" стана на 14 август, когато петима души бяха блъснати от АТВ, управлявано от 18-годишен младеж. Вследствие на произшествието почина 35-годишната Христина – майката на детето, което е настанено в "Пирогов".

 

