Нова канализационна мрежа ще бъде изградена по улица "Цанко Минков" в Казанлък

Предстои да започне реализацията на проекта за изграждане на нова канализационна мрежа по улица "Цанко Минков" в Казанлък, съобщиха от пресцентъра на местната администрация. Договорът за финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) към Министерството на околната среда и водите беше подписан от кмета Галина Стоянова и изпълнителния директор на ПУДООС Магдалена Георгиева.

За реализиране на проекта от Предприятието ще бъде предоставена безвъзмездна финансова помощ. Неговото осъществяване ще доведе до подобряване на водоотвеждането и предотвратяване на наводнения при обилни валежи, по-ефективна канализационна система и подобряване на хигиенните и битови условия за жителите, посочват от администрацията.

Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 120 календарни дни от започването на дейностите.

Проектът е част от дългосрочната стратегия на кмета Галина Стоянова за подобряване на инфраструктурата и повишаване на качеството на живот в Казанлък и е важна инвестиция, която е още една крачка към устойчивото развитие и модернизацията на общината, отбелязват от пресцентъра.

Преди дни от Община Казанлък съобщиха, че е подписан договор за финансиране и предстои да започне първият етап от проекта за реконструкция на водопроводната мрежа в село Енина.