site.btaПешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София
Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).
Инцидентът се е случил днес по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч. Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, посочиха за БТА от Центъра за Спешна медицинска помощ. Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв.
Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.
/ВД/
Потвърждение
Моля потвърдете купуването на избраната новина