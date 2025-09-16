Подробно търсене

Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София

Десислава Пеева, Марин Колев
БТА, Снимка: Милена Стойкова/БТА, архив
София,  
16.09.2025 14:26
 (БТА)

Пешеходец на 75 години е блъснат от бетоновоз в София, съобщиха за БТА от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР).

Инцидентът се е случил днес по обяд в района на бул. "Цар Борис III" и ул. "Любляна". Сигналът за спешна помощ е постъпил в 12:17 ч. Пострадалият е с травми на главата, в областта на едното око и на единия крак, посочиха за БТА от Центъра за Спешна медицинска помощ. Мъжът е транспортиран към болница „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Загубил е голямо количество кръв.

Пробите за алкохол и наркотици на шофьора са отрицателни. От СДВР допълниха, че нямат информация дали мъжът е пресичал на пешеходна пътека.

 

/ВД/

