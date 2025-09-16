Омбудсманът Велислава Делчева ще има първа изнесена приемна в Дупница

Омбудсманът Велислава Делчева и екип от експерти на институцията организират първа изнесена приемна за гражданите в Дупница. Тя ще е на 19 септември, от 10:00 часа, в залата на Община Дупница – пл. "Свобода" №1, партерна зала. Това съобщиха от пресцентъра на омбудсмана.

Хората ще бъдат консултирани на място по всички проблеми, за които им е необходим съвет или съдействие – социални и здравни права, право на собственост, потребителски казуси – ток, вода, мобилни оператори и др.

Телефоните за предварително записване на граждани за приемната са следните: 02/ 81 06 955, 0879 596 358 - Приемна на омбудсмана; 0879 523 492, 0701/59 238 - Община Дупница.

По време наприемния ден омбудсманът Велислава Делчева и управителят на Националния осигурителен институт (НОИ) Весела Караиванова ще дадат начало на съвместната кампанията "Пенсиите в евро".

Инициативата е насочена към възрастните във връзка с въвеждането на еврото от 1 януари 2026 г. и ще обхване предимно малки населени места в страната. Основната цел е да бъдат информирани и консултирани пенсионерите по всички въпроси, свързани с предстоящата промяна - от преизчисляването на пенсиите в евро до това как да разпознават фалшивите банкноти, за да не стават жертва на измамници, уточниха от пресцентъра.

По време на тези срещи ще се раздават и брошури, предоставени от финансовото министерство, които визуализират преизчисляването на рестото по официалния курс - 1 евро = 1,95583 лв. За улеснение на възрастните хора, които боравят с мобилни телефони - при сканиране на QR код, отпечатан на дипляните, ще могат в реално време да преизчислят левовете в евро и стотинките в евроцентове.

От сигнали, получени в приемната на омбудсмана, става ясно, че процесът по превалутирането поражда тревога в не малко граждани от третата възраст. На всички тези въпроси, експертите на омбудсмана и на НОИ ще отговарят на място.

Българската телеграфна агенция (БТА) сключи договор за партньорство с Омбудсмана на Република България. Документът бе официално подписан от омбудсмана Велислава Делчева и генералния директор на Агенцията Кирил Вълчев в Националния пресклуб на БТА.

Омбудсманът ще започне да използва националните пресклубове на БТА в страната за свои приемни, съобщи Вълчев.