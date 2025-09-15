Подробно търсене

Ограничава се движението в двете посоки по пътя София – Кулата при пътен възел "Кочериново" поради ремонт на асфалта

Кореспондент на БТА в Кюстендил Елица Иванова
Снимка: БТА, архив
Кочериново,  
15.09.2025 17:17
 (БТА)

Ограничава се движението в двете посоки по път I-1 София – Кулата, в района на Благоевград при пътен възел "Кочериново", до 18:30 ч. днес поради ремонт на асфалтовата настилка. Това съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ) и уточниха, че движението ще се осъществява по автомагистрала "Струма".

Движението се регулира от пътни знаци и е създадена временна организация. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, съгласно създадената организация за движение, призовават от АПИ.
 

