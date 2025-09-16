Кметът на Русе предлага да бъдат отпуснати 3000 лева от общинския бюджет за изграждане на паметник на Стефан Караджа в румънския град Тулча

Да бъдат дарени 3000 лева от резерва на Община Русе на сдружение "Българо-румънска търговска камара", които да бъдат използвани за изграждане на паметник на българския революционер Стефан Караджа в румънския град Тулча, предлага кметът на Русе Пенчо Милков в докладна до Общинския съвет, съобщиха от кметството.

Кметът обяснява, че през тази година се навършват 185 години от рождението на Стефан Караджа - една от ключовите фигури в националноосвободителното ни движение. По този повод посланикът на България в Румъния Радко Влайков инициира изграждането на бюст-паметник на героя в Тулча - град, в който българският революционер е живял и работил в периода 1854 - 1862 г. и в който от десетилетия живее многобройна българска общност. Така на 11 юни т. г. е подписано споразумение между Посолството на България в Румъния и Община Тулча, представлявана от кмета Щефан Илие. То единодушно е подкрепено от Общинския съвет в румънския град. Планирано е бюст-паметникът да бъде открит до края на ноември тази година в парка "Пиаца ноуа", в непосредствена близост до храма "Св. Георги", известен още като Българската църква.

Проектът се осъществява и със съдействието на Националното сдружение на общините в Република България.

Предвидено е бюст-паметникът да бъде реплика на съществуващия монумент в Русе, който е дело на скулптора Георги Радулов.

"По инициатива на българската страна и с активната подкрепа на Община Русе бе постигната договорка с автора, който предостави съгласие и съдейства за изработката на новия паметник", обяснява Пенчо Милков в предложението до съветниците.

Общата стойност на проекта възлиза на около 40 000 лева, като нужните средства все още се събират.

"С оглед на историческата значимост на личността на Стефан Караджа за Русе и България, както и в контекста на активните културни и дипломатически отношения между страната ни и Република Румъния, предлагам Общински съвет - Русе, да подкрепи тази благородна инициатива", посочва още в докладната Милков.

Предложението ще бъде разгледано на днешното заседание на Общинския съвет. Дневният ред включва общо 52 точки.