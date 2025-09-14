Вот на недоверие по внесените теми не е имало, каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев

Вот на недоверие по внесените теми не е имало, освен това няма повторение в самите мотиви, каза съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев в предаването „Неделя 150“ на БНР.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ (ПП-ДБ) внесоха в петък в деловодството на парламента искане за вот недоверие към Министерския съвет за „провал във вътрешния ред и сигурността, правосъдието и завладяната държава". Искането е подписано от „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и депутати от „Алианс за права и свободи“ (АПС).

Премиерът Росен Желязков коментира вчера в Кюстендил, че внесеният вот на недоверие към кабинета повтаря в голяма степен вече случили се вотове. Той попита ще бъде ли допуснато разглеждането в противоречие с Конституцията на въпроси, които вече са разгледани.

Според Ивайло Мирчев премиерът Росен Желязков се опитва да омаловажи мотивите за внесения вот на недоверие и с упрека си, че в него са посочени случаи в досъдебна или съдебна фаза. По думите на Мирчев, публичната фаза на тези случаи е ключова при изключително ниското доверие в институциите, включително в МВР. Затова в много такива случаи, като инцидента в Русе, без гражданска активност и публикуване на видеозаписи истината и справедливостта никога няма да бъдат постигнати, отбеляза Мирчев.

В отговор на премиера той уточни и че мотивите за вота не са преписани, а са цитирани заключения от доклада на Европейската комисия за върховенството на правото у нас, които не се отнасят само за предходната 2024 г., а и за настоящата 2025, като в мотивите се посочва, че управляващите не правят нищо по тези препоръки.

Според съпредседателя на “Да, България” предсрочни парламентарни избори няма да има, но не защото мотивите за вота на недоверие са слаби.

