Продължават съвместните акции между "Гората.бг" и доброволци от Брезник за раздаване на бутилирана вода на населението в общината

Продължават съвместните акции между фондация "Гората.бг" и доброволци от Брезник за раздаване на бутилирана вода на населението в общината. Това съобщи за БТА Филип Ниджим, който участва активно в дейностите. Инициативата, започнала на 6 септември, е във връзка с обявеното частично бедствено положение в Брезник, влошеното качество на водата от язовир "Красава" и безводието в част от населените места в общината.

"Свързах се с Никола Рахнев от "Гората.бг" и му обясних каква е ситуацията в района. Той за минути се запозна с цялата информация и веднага откликна на нашия призив. За по-малко от 24 часа беше организирана цялата логистика. Хора тръгнаха от София с бусове, включително и семейството му. Те взеха част от водата, ние - друга, и я раздадохме на жителите на Брезник", разказа Ниджим.

Той коментира, че осъществените кампании до момента са безкористни, а целта им е чрез тях да се помогне на хората от района в създалата се кризисна ситуация. Мъжът посочи още, че във връзка с това е започнало и събиране на средства по дарителската сметка на "Гората.бг". Към момента в нея са постъпили около 5000 лв. На последващ етап доброволците, заедно с фондацията, планират да вложат сумата в изграждане на сондажи за чиста питейна вода, която да се ползва от населението.

Ниджим припомни, че в първата акция в Брезник са раздадени близо три тона вода. Последвала е втора в селата Слаковци и Режанци, където общо са раздадени приблизително два тона и половина. През тези почивни дни доброволческата инициатива продължава. Вчера екипът е посетил селата Ребро, Конска, Кошарево, Слаковци и квартал "Варош". Днес предстои вода да получат и жителите на селата Сопица, Велковци и махала "Палилула".

След приключване на компанията по раздаване на вода, организаторите ще дадат пълна отчетност на събраните и разходвани до момента средства.

"Мисията ни е едно добро дело, ако мога така да кажа. Има хора, които взимат вода и я носят на възрастни. Други пък ни пишат, че искат да ни помогнат финансово. Вече имаме няколко анонимни дарители от Брезник, които дадоха големи суми, с които закупуваме вода", каза Ниджим.

Наблюденията му са, че ситуацията с безводието в Брезнишко е трудна, особено за живущите в по-малките и отдалечени села от общинския център. "Въпреки това те са като голямо семейство, което само се справя с проблемите си и са единни", допълва мъжът.

Доброволците от Брезник са предприели стъпки и за създаване на свое сдружение, което са нарекли ЗЕМЯ (За екоустойчивост и местна яснота). Същото е в процес на регистрация, а желанието им чрез него да продължат да подкрепят добри начинания в полза на местната общност.