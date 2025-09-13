С беседа, кулинарен конкурс, изложба-базар и фолклорна програма премина празникът „Чудото на чесъна – храна и лекарство“ в Садина. За поредна година едно от големи села в Поповска община е домакин на тематичния ден. За населеното място в недалечното минало отглеждането на чесън е било основен поминък, разказа за БТА секретарят на народно читалище „Съединение – 1889“ Цветелина Иванова.

Празникът с това мото е единствен в България, каза Иванова. Състои се през година и това е второ издание. По думите ѝ, през 70-те години на миналия век в землището на селото е имало между 200 – 300 дка насаждения с културата. Днес все още, макар и по-малко декари, чесън се произвежда от отделни стопани. Местните хора твърдят, че садинският чесън е уникален на вкус – няма миризма и не е толкова лют.

Идеята на празника е да се популяризира производството на чесън, както и да се съхрани на сортът, който се ражда в този край. Затова е имало и базар, чрез който да бъдат подкрепени местните производители. На откритите сергии производители предлагаха килограм чесън в зависимост качеството на цена между 7 и 10 лева.

С фолклорни изпълнения на сцената се представят близо 200 изпълнители. Най-малкият сред тях е 8-годишно момче от Варна, а най-възрастният – над 80-годишен мъж от село Българка.

В програмата на празника е включена и беседа за здравословно хранене. По темата е говорил Дилян Петров – лицензиран лектор по здравословно хранене. На кръгла маса производители на културата са обсъждаха съвременни методи и технологии за обработка на почвата и производството на чесън, разказа секретарят на читалището. Представен е и нов вид – черен чесън, който се добива от нелют бял чесън.

В кулинарния конкурс са изложени ястия, приготвени от и с чесън. Жури оценява продуктите и определя най-добрите.

Не е подмината традицията на всеки празник в селото да се отдаде почит към народната певица Радка Радева, родом от Садина. И днес е подредена изложба с нейни носии, припомнени са животът и творческият ѝ път. Самодейци са изпели песни от репертоара на Радева.

Празникът се организира от кметството в селото, от народно читалище „Съединение – 1889“ и се състоя с подкрепата на Община Попово под патронажа на кмета Людмил Веселинов.