Подробно търсене

В котленското село Нейково откриха паметна плоча на дългогодишния кмет Стоян Христов Георгиев

Кореспондент на БТА в Сливен Велина Василева
В котленското село Нейково откриха паметна плоча на дългогодишния кмет Стоян Христов Георгиев
В котленското село Нейково откриха паметна плоча на дългогодишния кмет Стоян Христов Георгиев
Снимка: Община Котел
с.Нейково,  
13.09.2025 09:37
 (БТА)

В котленското село Нейково беше открита паметна плоча по повод стогодишнината от рождението на Стоян Христов Георгиев – кмет на селото в продължение на 38 години, съобщиха от пресцентъра на община Котел.

По време на управлението на Стоян Христов Георгиев са изградени редица обществени обекти – водопровод, мост, училище, здравна служба, фурна и сградата на кметството.

В центъра на селото, до паметника на Дели Ради, бяха поставени и две нови плочи – на Андон Великов и Иван Великов, участници и жертви в Априлското въстание. Край селото през 1876 година е ранен в бой Стоил войвода, апостол на Иларион Драгостинов и войвода на чета във Втори Сливенски революционен окръг по време на въстанието.

/ТТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 10:14 на 13.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация