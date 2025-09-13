В котленското село Нейково откриха паметна плоча на дългогодишния кмет Стоян Христов Георгиев

site.btaВ котленското село Нейково откриха паметна плоча на дългогодишния кмет Стоян Христов Георгиев
В котленското село Нейково беше открита паметна плоча по повод стогодишнината от рождението на Стоян Христов Георгиев – кмет на селото в продължение на 38 години, съобщиха от пресцентъра на община Котел.
По време на управлението на Стоян Христов Георгиев са изградени редица обществени обекти – водопровод, мост, училище, здравна служба, фурна и сградата на кметството.
В центъра на селото, до паметника на Дели Ради, бяха поставени и две нови плочи – на Андон Великов и Иван Великов, участници и жертви в Априлското въстание. Край селото през 1876 година е ранен в бой Стоил войвода, апостол на Иларион Драгостинов и войвода на чета във Втори Сливенски революционен окръг по време на въстанието.
