Съдът остави в ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Софийският градски съд не уважи искането на кмета на Варна Благомир Коцев за изменение на мярката му за неотклонение „задържане под стража“ и го остави в ареста. Определението не е окончателно и подлежи на обжалване. Той е обвинен по разследване за предлагане на подкуп и участие в организирана престъпна група.

Съдия Ани Захариева посочи, че продължава да е налице обосновано предположение за съпричастност на Коцев към престъплението, за което е обвинен от гласните и писмени доказателства по делото.

Не съществува опасност от укриване, но не стои така въпросът относно опасността от извършване на престъпление, според съдията.

Доводите за политическо преследване спрямо Коцев не почиват на доказателствата по делото, добави тя.

Пред медиите бившият съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков, който присъстваше на заседанието, заяви, че аргументите на защитата са били много силни, а прокуратурата неподготвена и не са имали аргументи, като нейната работа била свършена от съда. "Това беше безобразно дело, абсолютно съм възмутен и апелирам към всички свободни българи още днес да излязат от 18:30 часа на площада, защото това просто не може да се трае. Когато загубим съдебната система напълно, ние нямаме вече правов ред, имаме хаос", каза той.

Прокурор Велислава Патаринска на въпрос на БТА дали делото е политическо отговори, че "прокуратурата не води политически дела". Тя обясни, че се извършва проверка на казаното от бившия заместник-кмет на Варна Диан Иванов, че му е оказан натиск от Комисията за противодействие на корупцията да даде конкретни показания. По думите на Патаринска се проверяват служителите, извършили разпита на Иванов. Тя отговори отрицателно на въпрос, че Иванов е дал първоначалните си показания със заплахи срещу детето му. Иванов ще бъде разпитан, но обвинителната теза по отношение на Коцев не почива само на неговите показания, както каза съдът. Патаринска добави, че Диан Иванов не е подал сигнал за заплаха за живота му.

Евелина Коцева, майка на Благомир Коцев, коментира, че от общи приятели и съученици на Диан Иванов и синът ѝ знае, че децата му са били притискани от служителите, за да дава показания. Тя каза, че не е говорила лично с Иванов.