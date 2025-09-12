В Бюрото по труда в Монтана са обявени 28 места за висококвалифицирани специалисти

Общо 28 са свободните работни места за висококвалифицирани специалисти в област Монтана, съобщиха за БТА от Дирекция „Бюро по труда“ в областния град.

От тях девет са за учители. Търсят се учители по английски език, математика и информационни технологии, история и география, химия и учители начален етап. Две са свободните места за образователен медиатор, търси се и помощник-директор за Професионалната гимназия по селско стопанство в Георги Дамяново. В начално училище „Г. Бенковски“ в монтанския квартал „Кошарник“ има свободна позиция за главен счетоводител.

В Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стамен Илиев“ са обявени 10 свободни места за лекари по специалностите „Пневмология и фтизиатрия“, „Ендокринология“, „Обща и клинична патология“, „Акушерство и гинекология“, „Физикална и рехабилитационна медицина“, „Вътрешни болести“, „Педиатрия“, „Кардиология“, „Психиатрия“ и „Ортопедия и травматология“. В болницата има и по едно свободно място за „Магистър-фармацевт“ и „Медицински лаборант“.

Община Бойчиновци е обявила свободна позиция за медицинско лице, а Община Чипровци за медицинска сестра.

Фирма „Пътинженеринг М“ е обявила работно място за инженер по строителство, фирма „Проучване и добив на нефт и газ“ АД търси енергетик, фирма „ЗАИ“ АД Берковица – технолог-химик, а фирма „Плесека“ ЕООД-Монтана – технически директор.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.