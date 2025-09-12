Бюрото по труда в област Смолян обяви 64 вакантни места за висшисти, според данни на бюрата по труда в Смолян, Златоград, Девин и Мадан. Сред тях най-търсените кадри са учителите - 41.

В Бюрото по труда в Смолян незаетите места за педагози са 24, в Златоград – 6, в Мадан – 7, и в Девин – 4.

В областния град се търсят 40 висшисти по специалностите логопед, монтажник промишлено оборудване, конструктор, четирима строителни инженери, инженер – автоматизация, началник на отдел „Устройство на територията, общинска собственост, техническа инфраструктура и екология“, монтажник промишлено оборудване, технолог инструментално производство, техник на електрически машини и апарати, машинен оператор за металорежещи машини, фелдшер, лекарски асистент, лаборант.

Бюрото по труда в Златоград е обявило две свободни места за технически ръководител в строителството (за лица с ТЕЛК), а в Девин се търсят трима лекари, две медицински сестри, двама фелдшери и парамедик.

Значително по-голям е броят на обявените работни места за хора със средно професионално, средно общо и основно образование. В Бюрото по труда в Смолян са 121. Най-голям е броят на вакантните длъжности за машинен оператор в производството на пластмасови изделия – 15, инспектор качество на производствени процеси – 8, продавач-консултанти – 7. Търсят се и монтажници, шлосери, строителни работници.

В Златоград са обявени 20 вакантни места за машинни оператори – шиене, както и за готвач, началник-склад, работник-кухня, продавач-консултанти, пазач, чистач-хигиенист. И в Мадан се търсят машинни оператори – шиене, като обявените места са 39. В Девин сред вакантните места са за мияч на съдове, чистач-хигиенист, готвачи, камериерки, сервитьори, продавач-консултанти, машинни оператори – бутилиране.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители.

Мярката „Избирам България" е финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента. По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката „Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.