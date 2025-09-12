Втора 15-минутна почивка даде председателят на Народното събрание поради липса на кворум. При проверката в залата имаше 119 депутати.

Не се регистрираха народните представители от „Алианс за права и свободи“ (АПС), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и "Величие". От парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-БД) се регистрира само един народен представител.

Народните представители днес разглеждаха законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.