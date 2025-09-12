Подробно търсене

Втора 15-минутна почивка даде председателят на Народното събрание поради липса на кворум

София Господинова
Втора 15-минутна почивка даде председателят на Народното събрание поради липса на кворум
Втора 15-минутна почивка даде председателят на Народното събрание поради липса на кворум
Парламентът провежда редовно заседание в сградата на Народното събрание. На снимката: депутати гласуват в пленарна зала. Снимка: Милена Стойкова/БТА
София,  
12.09.2025 10:33
 (БТА)

Втора 15-минутна почивка даде председателят на Народното събрание поради липса на кворум. При проверката в залата имаше 119 депутати.

Не се регистрираха народните представители от „Алианс за права и свободи“ (АПС), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и "Величие". От парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-БД) се регистрира само един народен представител.

Народните представители днес разглеждаха законопроект за изменение и допълнение на Закона за ограничаване изменението на климата.

/ТТ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Свързани новини

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 11:12 на 12.09.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация