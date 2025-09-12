Временно движението от 375 до 376 километър по пътя София - Кулата се осъществява реверсивно, съобщиха от АПИ

Временно движението от 375 до 376 километър по път I-1 /Е-79/ София - Кулата се осъществява реверсивно, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура". Трафикът е в две ленти в посока Кулата и в една лента в посока София. От пътната агенция апелират водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.

През август заради ремонт на настилката беше ограничено движението в платното за София по 2,4-километров участък от главния път I-1 (E79) София – Кулата в Благоевград.